У Кличко говорят, что «Батьківщина» выполнила договоренности только на 30%

{1-} Объединенная оппозиция «Батьківщина» только на 30% выполнила договоренности по согласованию кандидатов-мажоритарщиков с партией УДАР.

Об этом в эфире 5 канала заявил зам руководителя избирательного штаба партии Виталия Кличко Владимир Куренной, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

«Договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров, они, на самом деле, выполнены сегодняшним съездом «Батьківщини» на 30%. Это как если мы садимся играть в шахматы, играем в шахматы, а посреди игры нам говорят: а мы играем в преферанс», - заявил он.

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«Де-факто, произошло именно это. Мы договаривались о том, что будет общая социология, социологические компании предлагались как «Батьківщиною» так и нами - эта социология была проведена. Был определен принцип, а именно: снимаем мы того кандидата, который слабее, который будет мешать победе единого демократического кандидата. Мы договорилась о конкретных социологических службах. Мы пришли на переговоры с едиными социологическими службами», - отметил Куренной.

Ранее «Главред» сообщал, что УДАР высказал возмущение списком кандидатов, которых объединенная оппозиция решила снять с выборов в пользу партии Кличко. УДАР считает, что в «Батьківщині» взяли верх амбиции и узкопартийные соображения, а не стремление к общей победе.

Фото: Facebook Владимира Куренного

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