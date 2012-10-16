Тягнибок: не дай нам Бог гражданской войны или второй Югославии

{1-}Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок на телеканале ICTV заявил, что сегодня в Украине еще нет революционной ситуации.

"Не дай Бог нам здесь в Украине некоего противостояния. Не дай Бог нам здесь в Украине революции. Не дай Бог нам здесь в Украине гражданской войны или второй Югославии", - сказал политик.

Тягнибок заверил, что не хочет кровопролития и молится за то, чтобы в государстве была возможность смены власти демократическим путем - посредством выборов.

"Сегодня еще нет революционной ситуации в Украине. Политические партии, оппозиционные, уличные революционные партии должны существовать для того, чтобы в случае, если народ выйдет на улицы - чтобы они могли возглавить этот процесс", - отметил он.

По словам лидера «свободовцев», а планах власти - конституционная реформа и приватизация "Укрзализныци".

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По мнению Тягнибока, эти планы являются очень плохими. "Они уже готовят под продажу "Укрзализныцю", "Турбоатом", завод имени Малышева, завод Антонова, Одесский припортовый. Вообще, все, что еще плохо лежит, эта власть решила раздерибанить", - считает он.

А чтобы обеспечить себе для этого время и ресурсы, говорит политик, власть готовит реформу Основного Закона. И уже создала для этого Конституционную ассамблею "во главе с Кравчуком". Конечной же целью реформы должна стать отмена президентских выборов в существующем формате.

"Выборы президента в парламенте, а не по всей стране", - считает Тягнибок.

Он также отметил, что эффективно противодействовать реализации таких планов можно только совместными усилиями всех партнеров по оппозиции. И сообщил, что украинские политики из "Свободы" и "Батьківщины" уже договорились о действиях в случае фальсификации итогов выборов-2012.

"Мы договорились совместно звать людей на улицы", - отметил Тягнибок.

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