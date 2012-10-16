Астролог рассказал, когда Украине «светит» войти в Таможенный союз и ЕС

{1-} Украина сможет войти в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном через 2 года, а через 6 лет ей «светит» интеграция с ЕС.

Об этом во время чата на «Главреде» дал понять директор Украинского астрологического института Павла Глобы астролог Игорь Никишин.

Кроме того, специалист рассказал, что вооруженные конфликты в мире будут, однако нашей стране они не грозят.

«Для самостоятельных размышлений: 2013 год по 32-летнему персидскому календарю – год Ворона. Такой год был в 1917 и 1789. Первый год в комментариях не нуждается, а во второй была Великая французская революция. Так что революции в мире будут продолжаться, но Украины это коснется лишь косвенно», - подчеркнул он.

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«Также следующий год – это год Змеи по восточному циклу, который также был и в 1917, и в 1941 году. У этого года есть особенность – войны, конфликты, начатые в него, оборачиваются против их инициаторов. На примере Гитлера это видно. С учетом обострения ситуации вокруг Сирии и Ирана, вывод напрашивается сам собой», - считает астролог.

«Насчет различных международных союзов – в следующем году будут вестись переговоры, налаживаться сотрудничество. Начнется процесс, но само вхождение в союзы может быть позже, с 2014 года. Это экономические союзы, а глобально, с открытыми границами, – начиная с 2018 года», - резюмировал Никишин.

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