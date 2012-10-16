Расследование убийства Политковской завершено

{1-} Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в убийстве журналистки Анны Политковской.

Об этом представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил РИА «Новости».

Обвинение выдвинуто братьям Махмудовым - Рустаму, Ибрагиму и Джабраилу, а также Сергею Хаджикурбамову и Лом-Али Гайтукаеву. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьями «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

По версии следствия, Гайтукаев являлся организатором преступления. Он создал в 2006 году организованную группу, в которую вошли другие обвиняемые, а также сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков. Хаджикурбанов осуществлял контроль за всеми действиями группы. Получив от Павлюченкова информацию о месте жительства журналистки, 7 октября 2006 года братья Махмудовы расположились на пути ее следования. Увидев потерпевшую за рулем автомобиля, Ибрагим Махмудов сообщил об этом своему брату Джабраилу, а тот, в свою очередь, Рустаму, который вошел в подъезд дома, и застрелил журналистку, как только она вошла в лифт.

«Следственной группой собрано достаточно доказательств для составления обвинительного заключения. В связи с этим, сегодня следствие объявляет об окончании предварительного расследования и уведомляет об этом обвиняемых, их защитников, а также потерпевшую сторону. После уведомления для ознакомления с материалами уголовного дела будут приглашены потерпевшие», - заявил Маркин.

7 октября исполнилось шесть лет со дня трагической гибели Политковской, известной журналистскими расследованиями нарушений прав человека в Чечне. Журналистка была убита в лифте своего дома на Лесной улице в Москве. В качестве основной следствие рассматривает версию, связанную с профессиональной деятельностью Политковской.

фото: apocalypse-2012.com

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