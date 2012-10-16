Депутаты собрались на свое последнее перед выборами заседание

{1-}Сегодня, 16 октября, проходит последнее перед парламентскими выборами заседание Верховной Рады.

По словам спикер ВР Владимира Литвина, судя по предложениям, которые поступили от правительства, заседание будет продлено до 20:00 или 21:00, сообщает Корреспондент.

"Нет большого желания продлевать заседание Верховной Рады, и все предложения сводились к тому, чтобы отобрать те законопроекты, которые не имеют политического и пропагандистского характера и касаются экономических вопросов", - заявил он.

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Литвин отметил, что депутатам предлагается рассмотреть около 80 вопросов, и их нужно было бы рассматривать до утра следующего дня.

Также спикер напомнил, что "в соответствии с календарным планом, в ноябре должны состояться еще две пленарные недели".

"Судя по настроению, это будут полноценные заседания на протяжении двух пленарных недель, поскольку уже политических преград в виде избирательной кампании, я думаю, не будет. Почему я говорю "думаю" - потому что я надеюсь, что у нас пройдет все штатно. Я имею в виду, в соответствии с законом о выборах народных депутатов Украины", - подчеркнул Литвин.

Литвин: каждый ворует там, где работает



Напомним, выборы парламента состоятся 28 октября.

Ранее «Главред» сообщал, что 16 октября, Рада соберется на последнее заседание перед выборами. За места в высшем законодательном органе будут бороться 22 партии, а также мажоритарные кандидаты.

Также напомним, что сегодня «БЮТ-Батьківщина» намерена призвать Раду законодательно проблему решить политзаключенных и потребовать освобождения Юлии Тимошенко.

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