Рада начала последнее перед выборами пленарное заседание

{1-}Верховная Рада начала свою работу. Первый заместитель главы Рады Адам Мартынюк открыл последнее заседание парламента. В сессионном зале зарегистрировано 334 народных депутатов, передает НБН.

Сегодня депутаты собираются работать до позднего вечера. Парламентарии планируют рассмотреть несколько десятков законов.



Так, Верховная Рада рассмотрит проект закона о внесении изменений в статью 6 закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2012 г.» (относительно финансирования модернизации и реконструкции газотранспортной системы).

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Депутаты также планируют устранить несогласованности в тексте принятого закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно приобретения права собственности на землю.



Нардепы должны внести в повестку дня с целью рассмотрения на заседании проекты закона о внесении изменений в регламент ВР, а также рассмотреть вопрос ратификации, в частности, соглашения о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с торговлей людьми органами и тканями человека и др.

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В 12:30 ВР рассмотрит вопрос об избрании и увольнении судей, а затем перейдет к повторному рассмотрению с предложениями Президента закона о государственной поддержке развития индустрии программной продукции.



Также на вечернем заседании депутаты планируют перейти к рассмотрению проектов законов во втором чтении, в частности, о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства.

Ранее «Главред» сообщал, что 16 октября, Рада соберется на последнее заседание перед выборами. За места в высшем законодательном органе будут бороться 22 партии, а также мажоритарные кандидаты.

Также напомним, что сегодня «БЮТ-Батьківщина» намерена призвать Раду законодательно проблему решить политзаключенных и потребовать освобождения Юлии Тимошенко.

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