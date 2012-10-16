На выборах в Раду появились новые технологии фальсификаций

{1-}На парламентских выборах, которые состоятся 28 октября, фальсификаторы попытаются использовать совсем новые схемы, пишет "Сегодня".

По словам источника, близкого к одному из кандидатов, сейчас везде будут камеры, а "значит, действовать будут тонко. Например, слышал, что собираются организовывать тотализатор. Принимаются ставки на победу нужного кандидата. Если он победит, то каждый гарантированно получает 200-300, а лучше 400 гривен. Люди ставят, к примеру, по 5 гривен и получают жетончик. И уж они гарантированно проголосуют за этого кандидата и с жетончиком придут за деньгами. Причем доказать что-либо будет абсолютно невозможно", – сказал он.

Еще одна схема – липовые социологи. "У выхода с участка будет стоять специальный социолог, который будет делать вид, что проводит экзитпол. На самом деле у него будут списки избирателей, с которыми уже провели предварительную работу. Люди будут подходить к социологу и говорить пароль, скажем, фразу: "Вы Света?" и показывать фото с галочкой в бюллетене. Если все верно, им выдадут цветную бумажку и скажут, куда идти за деньгами", – отмечает источник.

Глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Александр Черненко подчеркнул, что из-за камер в этом году действительно вряд ли кто пойдет на грубую фальсификацию – возможны лишь разные схемы подкупа. "Средняя цена за голос – 150-300 гривен. Все зависит от того, где выборы, какой округ. В районных центрах и селах платят меньше. А в крупных городах за голос можно получить и 400 гривен", – сказал он.

Как сообщалось ранее, 15 октября, премьер-министр Николай Азаров сказал о завершении установки веб-камер на избирательных участках. По его словам, камеры направлены на урны и дают четкое изображение того, как избиратели бросают бюллетени, а также – на столы регистрации, чтобы оценить, сколько бюллетеней было получено.

Напомним, что ранее представители Объединенной оппозиции и ВО «Свобода» во Львове заявили о том, что «регионалы» вместе с созданием Окружных избирательных комиссий начали фальсификацию парламентских выборов, и продемонстрировали на пресс-конференции 29 августа «инструкции», якобы рассылаемые в ОИК Партией регионов.

фото: chitay.net

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