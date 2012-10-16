В «Батьківщині» рассказали об этических сложностях переговоров с УДАРом

{1-} Сложности с согласованием кандидатов в мажоритарных округах от партии «Батьківщина» и УДАР носили не арифметический, а этический характер.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы объединенной оппозиции в ответ на заявление УДАРа от 15 октября.
«Если партнеры по переговорам» исчезают с радаров «в самый ответственный момент, если партнеры по переговорам не выходят на связь, когда для полного согласия остается не так много несогласованных деталей, когда партнеры по переговорам в конце концов принимают единоличные решения и к другой стороны объясняют их тет-а-тет, а, пряча глаза, через интернет - то, очевидно, есть проблема», - сказано в заявлении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликован полный список кандидатов, снятых «Батьківщиною» с выборов
«Но не с арифметикой, а с этикой, и не у «Батьківщини», а у кого-то другого», - заявили в партии Юлии Тимошенко.
«Если бы не эта проблема, безусловно, количество согласованных кандидатов было бы большим, а дальнейшее сотрудничество в кампании на округах - глубже», - подчеркнули в объединенной оппозиции.
Однако в «Батьківщині» считают достигнутый результат положительным, а опыт переговоров - полезным, «позволющим лучше понимать гипотетических партнеров по демократической коалиции».
«Батьківщина» предлагает УДАР прекратить на этом полемику по количеству согласованных кандидатов, вместо этого сосредоточиться на вопросе их качества.
«А именно - на политических обязательствах согласованных кандидатов относительно голосования за закон об импичменте и начало процедуры импичмента Януковича, по законам об отзыве народных депутатов и уголовную ответственность за нарушение принципа индивидуального голосования и т.д.», - говорится в заявлении.
Ранее «Главред» сообщал, что зам руководителя избирательного штаба партии Виталия Кличко Владимир Куренной заявил, что «Батьківщина» выполнила свои договоренности по кандидатам на 30%.
Новости по теме:
У Кличко говорят, что «Батьківщина» выполнила договоренности только на 30%
В УДАРе возмущены, что «Батьківщина» сняла не тех кандидатов
Оппозиция еще раз предложила Кличко создать коалицию
ЦИК отменила регистрацию 34 мажоритарщиков от УДАРа
Кличко снял кандидатов партии в 32 округах ради коллег из оппозиции