В «Батьківщині» рассказали об этических сложностях переговоров с УДАРом

{1-} Сложности с согласованием кандидатов в мажоритарных округах от партии «Батьківщина» и УДАР носили не арифметический, а этический характер.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы объединенной оппозиции в ответ на заявление УДАРа от 15 октября.

«Если партнеры по переговорам» исчезают с радаров «в самый ответственный момент, если партнеры по переговорам не выходят на связь, когда для полного согласия остается не так много несогласованных деталей, когда партнеры по переговорам в конце концов принимают единоличные решения и к другой стороны объясняют их тет-а-тет, а, пряча глаза, через интернет - то, очевидно, есть проблема», - сказано в заявлении.

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«Но не с арифметикой, а с этикой, и не у «Батьківщини», а у кого-то другого», - заявили в партии Юлии Тимошенко.

«Если бы не эта проблема, безусловно, количество согласованных кандидатов было бы большим, а дальнейшее сотрудничество в кампании на округах - глубже», - подчеркнули в объединенной оппозиции.

Однако в «Батьківщині» считают достигнутый результат положительным, а опыт переговоров - полезным, «позволющим лучше понимать гипотетических партнеров по демократической коалиции».

«Батьківщина» предлагает УДАР прекратить на этом полемику по количеству согласованных кандидатов, вместо этого сосредоточиться на вопросе их качества.

«А именно - на политических обязательствах согласованных кандидатов относительно голосования за закон об импичменте и начало процедуры импичмента Януковича, по законам об отзыве народных депутатов и уголовную ответственность за нарушение принципа индивидуального голосования и т.д.», - говорится в заявлении.

Ранее «Главред» сообщал, что зам руководителя избирательного штаба партии Виталия Кличко Владимир Куренной заявил, что «Батьківщина» выполнила свои договоренности по кандидатам на 30%.

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