Коммунисты обратились в прокуратуру по поводу «черного пиара» в Луганске

{1-} КПУ подала заявление в прокуратуру против заказчиков «черных» бигбордов в Луганске.

Об этом корреспонденту ГолосUA заявил народный депутат Украины фракции КПУ Спиридон Килинкаров.

«Мы уже подали заявление в прокуратуру по поводу этих «черных» бигбордов и будем подавать в суд на рекламную компанию, которая их разместила», - сказал он.

Как рассказал С. Килинкаров, ему уже звонил руководитель рекламной компании, которая разместила в Луганской области бигборды направленные против Коммунистической партии Украины.

«Он (руководитель рекламной компании — ред.) понимает незаконность своих действий. Он меня убеждал в том, что это, дескать, какие-то хулиганы ночью, по-пиратски наклеили эти «черные» борды. На самом деле — это не так!..», - сказал он.

Политик убежден, что это дело рук команды областной администрации, которая понимает, что они проигрывают выборы в Луганской области и теряют свои голоса.

«И поэтому они, на последнем издыхании, пытаются путем использования «черного» пиара против КПУ поправить свою ситуацию», - сказал он.

Также С. Килинкаров подчеркнул, что «все эти потуги с их стороны - тонны фальшивых газет, которые завозятся в Луганскую область, информационный антипартийный поток, который «крутят» на трех телеканалах Луганской области, «черный» рекламный пиар, - им уже не помогут».

«Большинство жителей Луганска и Луганской области — более 90%, уже определились со своим выбором и прекрасно поняли, что из себя представляет Партия регионов», - подытожил коммунист.

Напомним, в Луганске и области появились «черные» бигборды, направленные против Коммунистической партии Украины. По мнению экспертов, рейтинг КПУ в преддверии выборов в Верховную Раду, намеченных на 28 октября, является оправданно высоким.

фото: golos.ua