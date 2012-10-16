Кубинцам разрешили свободно ездить по миру

{1-}Кубинские власти решили отменить требование о получении гражданами разрешения для выезда за границу. В соответствии с поправками в миграционное законодательство, теперь кубинцам будет достаточно иметь на руках действующий паспорт и визу. Кроме того, нововведения отменяют необходимость получения приглашения от принимающей стороны.

Помимо этого до двух лет продлевается срок разрешенного пребывания кубинцев за рубежом (для более длительного пребывания потребуется уведомить об этом кубинское консульство). Пока что, уточняет СМИ, гражданам Кубы разрешают выезжать за границу не дольше чем на 11 месяцев, сообщает lenta.ru

Поправки в миграционное законодательство вступают в силу 14 января 2013 года.

О планируемой либерализации правил выезда за границу упоминалось на VI съезде Коммунистической партии Кубы, который прошел в апреле 2011 года. Тогда нововведения позиционировались как туристическая реформа, которая позволит кубинцам выезжать за пределы страны на отдых.

Разрешение на выезд с Кубы стоит около 150 долларов, а на всю процедуру сбора документов может уйти до 400 долларов. При этом получение выездной визы гарантировано далеко не всегда.

Либеральные реформы на Кубе проводятся в рамках изменения курса правящей Компартии, который был взят вскоре после передачи руководства страной от Фиделя Кастро его брату Раулю. В частности, в 2011 году кубинцам разрешили свободную продажу автомобилей и недвижимости. В 2012 году было объявлено, что часть государственных предприятий планируется передать производственным кооперативам с целью развития частного сектора экономики.

фото: encyclopedia.caribseek.com

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