Новая Рада будет провластной - эксперты

{1-} В новой Верховной Раде будет создано провластное большинство независимо о того, какие партии туда попадут.

Об этом эксперты заявили в своих комментариях ТСН.ua

«Я считаю, что большинство в Верховной Раде будет пропрезидентским, прежде всего за счет мажоритарных кандидатов», - заявил Андрей Быченко, директор социологической службы Центра им. Разумкова.

Он объясняет это тем, что очень часто провластные кандидаты на мажоритарных округах не идут как кандидаты от Партии регионов. «Вполне вероятно, что значительная часть из них не будет вступать во фракцию Партии регионов в новом парламенте. Поэтому я бы не сказал, что большинство будет у Партии регионов, но большинство будет пропрезидентским. Конституционного большинства они, конечно, не составят, но точно их будет больше 50%», - уверен эксперт.

Того же мнения и социолог Ирина Бекешкина: «Большинство будет пропрезидентским, это однозначно». Она напоминает примеры формирования провластного «большинства» в предыдущих созывах, когда по объективным показателям, казалось бы, для этого не было условий.

«Мы уже имели опыт 1998-го года, когда провластные партии вообще получили 9%, однако большинство было сформировано прокучмовское. В 2002 году провластные партии вместе получили 18,5%, а большинство опять таки было сформировано пропрезидентское. Такую возможность давала им тогда мажоритарная система, именно с этой целью была и в этот раз изменена избирательная система», - говорит социолог.

По партийным спискам, согласно соцопросам и прогнозам политологов, хоть не намного, но власть опережает оппозиция. А вот на мажоритарных округах оппозиция не смогла выставить сильных кандидатур.

«Те кандидаты, которые позиционируют себя как независимых, в большинстве случаев примкнут к большинству, это понятно, - говорит Бекешкина. - И с другой стороны, это большинство будет менее послушным, чем нынешнее, и уже каждый раз за серьезное голосование придется договариваться, а это уже сложнее, чем просто голосовать по решению фракции».

Ранее «Главред» сообщал, что парламент обновится наполовину, но, как и раньше, будет состоять из представителей крупного капитал, лояльного к власти.

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