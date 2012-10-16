В Грузии назвали полный состав нового правительства

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Лидер коалиции "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили объявил сегодня полный состав нового правительства Грузии.

На пресс-конференции кандидат в премьер-министры сообщил, что на пост министра финансов представлен экономист Нодар Хадури, министром экономики будет имеющий опыт работы в бизнесе Георгий Квирикашвили, министром по делам беженцев - Давид Дарахвелидзе, министром регионального развития и инфраструктуры - Давид Нармания, министром охраны окружающей среды – Хатуна Гоголадзе, министром здравоохранения, труда и социальной защиты – известный тбилисский врач Давид Сергиенко, министром образования – Георгий Маргвелашвили, сообщает ИТАР-ТАСС.

На пост министра энергетики выдвинут 34-летний Кахи Каладзе, который 8 октября предлагался в министры инфраструктуры и регионального развития. Теперь решено, что этот пост займет Давид Нармания.

Как отметил Иванишвили, "Каладзе не имеет опыта работы в энергетике, но он очень талантливый человек, который быстро растет и осваивает новые сферы".

"Мы знаем Каладзе, как сильного в прошлом футболиста, как патриота, принципиального человека, имеющего также определенный бизнесопыт. Уверен, что через месяц все убедятся в том, что он хорошо разберется в вопросах энергетики", - сказал лидер коалиции, добавив, что Каладзе останется одним из вице-премьеров.

Напомним, ранее 7 октября Иванишвили назвал 13 членов нового правительства, а также двух вице-премьеров.

фото: EPA / UPG

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