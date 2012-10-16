Сегодня Рада будет работать «до упора»

{1-} Во вторник, 16 октября, Верховная Рада намерена работать до тех пор, пока не рассмотрит все вопросы, включенные в повестку дня на 16 октября.

За такое решение на утреннем пленарном заседании проголосовало 252 народных депутата из 349, зарегистрированных в зале заседаний, сообщает «Интерфакс-Украина».

В повестку дня по данным на 11.00 включен 31 вопрос.

В настоящее время народные депутаты продолжают формировать повестку дня, включая законопроекты, которые планируется рассмотреть.

Ранее «Главред» сообщал, что 18 сентября нардепы решили, что нынешний состав парламента будет собираться на заседания только по вторникам. Остальные дни депутаты будут работать либо в комитетах, либо в округах.

Таким образом нынешнее заседание является последним перед выборами, которые должны состояться 28 октября.

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