Кабмин хочет взять 560 млн кредита на модернизацию трубы

{1-} Кабмин внес в Верховную Раду проект изменений в госбюджет на 2012 год, которым предлагает увеличить на 560 млн грн предельный объем госгарантий для привлечения компанией «Укртрансгаз» кредита от немецкого Deutsche Bank для реконструкции украинской ГТС.

Соответствующий правительственный законопроект №11341, инициированный Министерством угольной промышленности и энергетики, зарегистрирован в парламенте 15 октября, сообщает zn.ua.

Документом предлагается внести изменения в ст.6 закона о госбюджете-2012, увеличив предельный объем госгарантий с 68,8 млрд грн до 69,360 млрд грн.

Госгарантии предоставляются «дочке» НАК «Нафтогаз Украины» компании «Укртрансгаз». Цель привлечения кредита — для реализации проекта по модернизации компрессорной станции «Бар» магистрального газопровода «Союз» в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между НАКом и немецкой компанией Ferrostaal Industrieanlagen GmbH, заключенной ими 2 июля 2012 года.

Как говорится в пояснительной записке, ориентировочная стоимость проекта составляет 50 млн евро. Немецкой стороной предложено профинансировать 85% стоимости проекта путем предоставления кредита немецким банком Deutsche Bank, остальные 15% за счет заказчика.

Для получения указанного кредита украинская сторона должна обеспечить его государственными гарантиями и застраховать в немецком национальном экспортном кредитном страховом агентстве Euler Hermes Deutschland AG (Hermes).

Модернизация КС «Бар» магистрального газопровода «Союз» является одним из направлений реконструкции ГТС Украины. В Кабмине ранее данный проект назвали «первой ласточкой» сотрудничества Украины с европейскими партнерами по модернизации отечественной ГТС.

Предполагается, что за эти средства в результате модернизации будет обеспечено продление срока эксплуатации газовых турбин и газовых компрессоров на следующие 15 лет, снижение объемов потребления турбинами топливного газа примерно на 28% при полной загрузке оборудования, повышение КПД газовых компрессоров.

Ранее «Главред» сообщал, что реорганизация «Укртрансгаз» в ПАО позволит украинским олигархам за «чисто символическую» сумму 6,5 млрд грн взять под контроль всю украинскую газотранспортную систему, стоимость которой, по разным оценкам, колеблется от 10 до 27 млрд долл.

фото: dpo.gubkin.ru

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