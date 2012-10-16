Соглашение об ассоциации с ЕС до сих пор не подписано из-за перевода

{1-}Посол Украины при Евросоюзе Константин Елисеев заявил, что саммит Украина-ЕС обязательно состоится. Он также сообщил, что Соглашение об ассоциации не подписывается по техническим причинам, в частности, из-за перевода.

Об этом он заявил в интервью проекту УНИАН-новости ЕС.

"Саммит будет. Время его проведения зависит от нескольких факторов, таких как готовность сторон и содержательное наполнение мероприятия", - сказал посол.

"В этом контексте я исхожу из целесообразности не делать трагедии и не пытаться увидеть политические мотивы там, где их нет", - отметил он.

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При этом Елисеев подчеркнул, что проведение саммита предусмотрено действующим соглашением о партнерстве и сотрудничестве, а обе столицы – и Киев, и Брюссель – считают, что официальные контакты должны продолжаться.

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"Поэтому даже если кто-то допускает, что ЕС отменит саммит, стремясь таким образом наказать Украину – это не отвечает действительности. Брюссель не меньше Киева хочет проведения саммита, поскольку это - оптимальный случай для откровенного общения с Президентом Украины, в том числе на те темы, которые беспокоят наших европейских партнеров", - сказал посол.

Говоря о судьбе Соглашения об ассоциации с ЕС, Елисеев заявил, что оно не готово к подписанию технически.

"Мы завершили переговоры и парафировали соглашение. Сейчас его текст проходит процедуру перевода на официальные языки ЕС", - сказал посол.

"По оценкам наших европейских партнеров, технически текст Соглашения об ассоциации должен быть готов к подписанию на протяжении ближайших месяцев", - добавил он.

При этом Елисеев не считает, что подписание Соглашения об ассоциации находится под угрозой.

"Это слишком категорический вывод. Так же пессимистически СМИ в свое время оценивали перспективы завершения переговоров или парафирования соглашения. Все это было не подкреплено фактами предположения, такая себе погоня за сенсацией", - отметил посол.

Он также выразил убеждение в том, что новое соглашение должно быть подписано сразу после завершения технической доработки, поскольку это в интересах и Украины, и ЕС.

"Соглашение навсегда поставит точку в спекуляциях на тему внешнеполитического курса Украины, которые сопровождают нас на протяжении всех лет независимости. Заключение Соглашения об ассоциации станет исторической точкой невозврата в процессе интеграции Украины в ЕС", - подчеркнул посол.

Как сообщалось, Украина и ЕС начали переговоры по Соглашению об ассоциации в 2007 году и завершили их в декабре 2011 года. 30 марта этого года Соглашение было парафировано сторонами.

фото: obozrevatel.com

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