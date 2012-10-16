Стало известно, когда соберется нова Рада

{1-} Верховная Рада нового созыва начнет свою работу 17 декабря. Об этом сообщил глава регламентного комитета Владимир Макеенко во вторник, 16 октября.

Он напомнил, что в связи с изменением избирательной системы, в регламент ВР будут внесены изменения, предусматривающие обеспечение прав мажоритарщиков, сообщает «Украинская правда».

В частности, в подготовительную группу, которая будет работать над назначением руководства парламента и распределением комитетов, по квотному принципу должны войти по одному депутату от области среди мажоритарщиков и по одному из восьми среди избранных по избирательным спискам.

В проекте изменений также введен статус «независимый депутат». Минимальная численность групп и фракций составит по 14 человек. В отличие от настоящего, в новом парламенте они будут иметь право законодательной инициативы.

«Верховная Рада нового созыва должна начать свою работу не позднее 15 декабря, однако 15 - это суббота, поэтому начнем 17-го», - сказал Макеенко.

Он напомнил, что подготовительная группа должна также выбрать временный президиум в количестве 5 человек, которая будет работать до избрания официального руководства парламента, а также счетную комиссию.

На вопрос, определенный в регламенте предельный срок избрания руководства парламента, Макеенко ответил:

«Срока нет, все будет зависеть от того, как договорится Верховная Рада».

Ранее «Главред» сообщал, что сегодня Рада намерена работать до тех пор, пока не рассмотрит все вопросы, включенные в повестку дня на 16 октября.

фото: УНИАН

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