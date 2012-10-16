Названы главные скандалисты Рады

{1-}Согласно результатам исследования, проведенного всеукраинской общественной организацией "Прозрачная демократия" и "Украинскими новостями", депутат Олег Ляшко был самым скандальным депутатом в период с 23 ноября 2007 года по 13 июля 2012 года, пишет Ukranews.

Оценивание прошло путем анкетирования журналистов общественно-политических и деловых СМИ.

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Ляшко получил 37 голосов от журналистов, в частности, за драку с первым заместителем председателя Рады Адамом Мартынюком 18 мая 2011 года, скандальной саморекламой и постоянной критикой БЮТ.

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Второе место в перечне наиболее скандальных депутатов занял депутат Рады от фракции Партии регионов Вадим Колесниченко, получив 27 голосов журналистов за авторство и защиту законопроекта "Об основах государственной языковой политики", инцидент с активистками FTMEN, соавторство законопроекта о мониторинге финансирования неправительственных организаций.

Третье место с 23 голосами получила депутат от фракции Партии регионов Инна Богословская за скандал на фоне событий с бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко, скандальное поведение и отсутствие конструктивных высказываний в публичных выступлениях.

фото:obozrevatel.com;видео: youtube.com

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