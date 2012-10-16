Яценюк предложил Кличко договориться о коалиции еще до выборов

{1-} Глава совета объединенной оппозиции «Батьківщина» Арсений Яценюк обратился к партии УДАР с призывом подписать еще до выборов соглашение о создании демократической коалиции в новой Верховной Раде.

Об этом он сказал сегодня на заседании парламента, сообщает УНИАН.

«Мы обращаемся к партии УДАР дать четкий ответ, готовы ли они защищать Украину и сформировать демократическое большинство в новом парламенте», - сказал Яценюк.

«Объединяться нужно до выборов, а не после, а то после выборов будет ситуация, которой инфицирована нынешняя ВР – опять будут торговать карточками (речь идет о карточках для голосования – Ред.), как кредитным карточками», - заявил Яценюк.

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Он отметил, что в проекте коалиционного соглашения предусмотрено принятие 80 законопроектов. По его словам, предусматривается принять закон о порядке импичмента Президента. «Мы хотим начать процедуру импичмента действующего Президента Виктора Януковича – 2,5 года хватит», - сказал Яценюк.

Также, по его словам, предусматривается принятие законов об отзыве народного депутата Украины, о голосовании исключительно за себя и о уголовной ответственности за голосование чужими карточками.

«Мы отменим позорный языковой закон, а также пенсионную и налоговую реформы», - сказал Яценюк.

Кроме того, отметил он, «мы продолжим мораторий на землю, и не дадим возможности вам, регионалы, дальше торговать Украиной и украинской землей, и зарабатывать миллиарды долларов на обездоленных людях, проживающих в селе».

Ранее «Главред» сообщал, что зам руководителя избирательного штаба партии Виталия Кличко Владимир Куренной заявил, что «Батьківщина» выполнила свои договоренности по кандидатам на 30%.

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