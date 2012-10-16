Клинтон взяла на себя ответственность за убийство посла в Ливии

{1-}Госсекретарь США Хиллари Клинтон взяла на себя ответственность за убийство американского посла в Бенгази, поскольку, по ее словам, она "должна обеспечивать безопасность дипломатов за рубежом".

"Я беру на себя ответственность. Я отвечаю более чем за 60 тысяч сотрудников Госдепартамента по всему миру в 275 дипломатических представительствах. Президент и вице-президент не слишком хорошо осведомлены о специфических решениях, которые принимают профессионалы в сфере обеспечения безопасности. Такие специалисты - это люди, взвешивающие все угрозы, риски и потребности, а затем принимающие обдуманное решение", - заявила Клинтон в интервью во время визита в Перу, сообщает bfm.ru со ссылкой на CNN.

"Я рассматриваю случившееся как что-то очень личное. Мы намерены докопаться до истины, а затем сделать все возможное, чтобы не допустить повторения этих событий. Виновные должны будут по закону ответить за совершенное преступление", - сказала Клинтон.

Клинтон также сообщила, что расследование трагедии в Бенгази продолжается. Расследование установит причину произошедшего и виновных в убийстве посла, а также еще троих сотрудников посольства.

Напомним, в Госдепартаменте заявили, что нападению на американское консульство в Бенгази 11 сентября, в ходе которого погиб посол США в Ливии Крис Стивенс, не предшествовали акции протеста против фильма Невинность мусульман.

Как ранее сообщал Главред, 11 сентября, в ливийском городе Бенгази было совершено нападение на американское консульство, жертвами которого стали четверо граждан США, в их числе посол США в Ливии Крис Стивенс.

дал подробное описание штурма американской дипмиссии в ночь на 12 сентября в Бенгази, в результате которого погиб посол Крис Стивенс. Ранее Госдепартамент США впервыеамериканской дипмиссии в ночь на 12 сентября в Бенгази, в результате которого погиб посол Крис Стивенс.

17 сентября власти Ливии уволили двух высокопоставленных чиновников, отвечавших за обеспечение безопасности в городе Бенгази.

18 сентября были обнародованы кадры любительской съёмки, на которых запечатлены последние минуты жизни Стивенса.

Аль-Каида, 20 сентября заявил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни, который сослался на американские спецслужбы. При этом, был ли теракт спланирован заранее, он уточнить затруднился. О том, что к нападению могут быть причастна20 сентября заявил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни, который сослался на американские спецслужбы. При этом, был ли теракт спланирован заранее, он уточнить затруднился. фото: EPA / UPG

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