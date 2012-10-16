Лукашенко: создание союзного государства Беларуси и России - дальновидный шаг

{1-} Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что создание Союзного государства Беларуси и России - верный и дальновидный шаг.

Об этом заявил сегодня здесь на пресс- конференции для российских СМИ, сообщает ИТАР-ТАСС.

«За прошедшее десятилетие мы стали свидетелями судьбоносных решений в белорусско-российских отношениях. Было все - от острых споров, даже конфликтов, до братской поддержки. Главное, что мы убедились в правоте того, что Беларуси и России в бурном и конкурирующем мире друг без друга нельзя», - сказал он.

К такому союзу, отметил Лукашенко подталкивают не только проблемы на международной арене, во взаимоотношениях двух стран, но и общее историческое прошлое.

«Сильные независимые страны сегодня никому не нужны, кроме нас самих. В этих условиях Беларусь и Россия вынуждены бороться за свое место под солнцем», - отметил президент. По его словам, только вместе две страны могут занять достойное место в этом процессе. «Жизнь доказала, что создание Союзного государства Беларуси и России следует оценивать как верный и дальновидный шаг», - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, сегодня процесс создания Союзного государства на постсоветском пространстве достиг такой глубины, которой нет в других интеграционных проектах - ЕЭП, а также, к примеру, создаваемом Евразийском экономическом союзе.

«В белорусско-российском объединении глубина значительно выше. Это уникальное интеграционное образование. Мы здесь имеем уже такую систему, что при желании элит, она позволит прийти нам к созданию мощнейшего государственного объединения», - подчеркнул Лукашенко.

Ранее «Главред» сообщал, что по данным социологического мониторинга, 40% белорусов считают, что Беларусь и Россия должны активно развивать союзное государство. Для сравнения: 10 лет назад в поддержку союзного государства высказывались 80% белорусов. И только чуть более 2% белорусов считают, что Беларусь должна войти в состав РФ как регион.

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