Названы самые злостные депутаты-прогульщики

{1-}Согласно исследованию общественной организации "Прозрачная демократия" и "Украинских новостей", депутаты от Партии регионов Ринат Ахметов и Александр Лещинский стали наиболее злостными прогульщиками заседаний парламента 6-го созыва.

Так, Ахметов и Лещинский посетили всего 1 заседание из 553, пишет Ukranews

Всего 4 заседания посетил депутат Юрий Чертков и 9 заседаний - Сергей Кий (оба - ПР).

Депутатам закон не страшен: во сколько обходятся Украине нардепы-прогульщики?

Отсутствие по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск, семейные обстоятельства, другие уважительные причины) как пропуск не учитывалось.

В ходе исследования использовались данные письменной регистрации депутатов.

Напомним, ранее СМИ назвали Олега Ляшко, Вадима Колесниченко и Инну Богословскую самыми скандальными депутатами в период с 23 ноября 2007 года по 13 июля 2012 года.

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