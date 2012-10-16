Янукович рассказал, как будет сотрудничать с Таможенным союзом

{1-} Украина внимательно изучает деятельность Таможенного союза, и только после тщательного анализа результатов его работы будет принимать решение о дальнейших формах сотрудничества с этим объединением.

Об этом Президент Виктор Янукович сказал во время общения с работниками НПО «Трансмаш» после открытия на предприятии цеха тормозного оборудования, сообщает УНН.

«Как только мы получим и проанализируем результаты деятельности Таможенного союза - тогда мы можем дать ответ на этот вопрос», - сказал Президент.

Ранее «Главред» сообщал: Янукович не исключает, что Украина интегрируется в ТС ЕЭП (Россия, Казахстан, Беларусь), о чем он сказал на совместной с президентом России Владимиром Путиным просс-конференции.

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