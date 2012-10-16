Лукашенко отстал от Ленина и Сталина, ему до них еще "топать и топать"

{1-}Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не демонизировать Владимира Ленина и Иосифа Сталина и заявил, что ему до них далеко.

"Я далеко отстал от Владимира Ильича и Иосифа Виссарионовича. Мне до них еще топать и топать. Перед ними стояли такие задачи", - заявил Лукашенко на пресс-конференции для российских региональных СМИ, пишет Интерфакс-Украина.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что создание Союзного государства Беларуси и России - верный и дальновидный шаг.

К такому союзу, отметил Лукашенко подталкивают не только проблемы на международной арене, во взаимоотношениях двух стран, но и общее историческое прошлое.

«За прошедшее десятилетие мы стали свидетелями судьбоносных решений в белорусско-российских отношениях. Было все - от острых споров, даже конфликтов, до братской поддержки. Главное, что мы убедились в правоте того, что Беларуси и России в бурном и конкурирующем мире друг без друга нельзя», - сказал он.

фото: EPA / UPG

Новости по теме:

Лукашенко уверяет, что не будет передавать власть по наследству

Лукашенко: создание союзного государства Беларуси и России - дальновидный шаг



В Монголии демонтировали памятник Ленину и продают его за 400 тысяч



Сталин возрождал православие, а Христос был первым коммунистом – Зюганов

