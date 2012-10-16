Рада запретила рожать «детей из пробирки» украинкам старше 51 года

{1-}Верховная Рада приняла во втором чтении как закон законопроект №8282 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно ограничений в использовании вспомогательных репродуктивных технологий)». За данное решение в ходе пленарного заседания во вторник, 16 октября, проголосовало 250 народных депутатов, сообщает НБН.

Согласно принятому закону максимальный возраст совершеннолетней женщины, которая может использовать искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона не должен превышать 51 год в момент переноса эмбрионов.



Кроме того, Рада разрешила осуществлять суррогатное материнство иностранными гражданами тех стран, где эта процедура разрешена законодательством.



Также, согласно принятому закону, право на искусственное оплодотворение и имплантацию эмбрионов осуществляется в порядке, определенном Кабмином.



Закон вступит в силу 1 января 2013 года.



После голосования первый вице-спикер Адам Мартынюк объявил о закрытии утреннего заседания парламента. Народные депутаты продолжат работу в 16.00.

фото: wesleymc.com

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