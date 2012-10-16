Соратницу Черновецкого обвинили в раздаче пайков

{1-} Соратницу Леонида Черновецкого, кандидата в нардепы Аллу Шлапак уличили в раздаче пайков. При этом сначала пайки пенсионерам показали, а затем представители члена «молодой команды» экс-мэра спешным образом спрятали все продукты.

В итоги - пенсионеры ничего не получили. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает УНН.

В частности, в субботу 13 октября в актовом зале Киевского национального университета строительства и архитектуры должна была состояться встреча Шлапак с избирателями Соломенского района.

Как утверждает очевидец происходящего, Ирина Голин, выступление самой Шлапак началось около 11:00 и продолжалось 60 минут.

«После чего начало творится невообразимое. Во время выступления представители кандидата в депутаты выносили пакеты с пайками и выставляли под стеной. Понятно, что присутствующие в зале, слушая выступление Шлапак, уже находились в предвкушении подарков. Но затем произошло непонятное. За 5 минут по непонятным причинам эти пакеты начали прятать в комнату, которая находилась у лестницы актового зала», - рассказала Ирина.

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Как выяснилось, пояснила очевидица событий, причиной таких неотложных действий представителей Шлапак, стали канадские наблюдатели, которые решили посетить встречу кандидата со своими избирателями.

«Я стояла рядом и услышала, как один из канадцев наивно так спросил агитатора: мол, а что это за такие пакеты там стоят в углу. После на сцене нарисовался один из представителей госпожи Шлапак и громко заявил: никаких пакетов нет, и не будет. И вообще, он не понимает, кто это распространил информацию среди присутствующих о «каких-то пакетах», - рассказала Голин.

По словам очевидицы, эти слова произвели эффект разорвавшейся бомбы, поскольку, после таких слов представителя Шлапак, пенсионеры не захотели дожидаться окончания концерта и начали покидать мероприятие.

«Уже в фойе эти пенсионеры начали атаковать бригадиров Шлапак и требовать объяснений - где их пайки. Правда, подарков, они так и не получили. Правда многие видели, как подарочные наборы заносили в комнату рядом», - добавила Ирина.

Ранее «Главред» сообщал, что глава УГКЦ Святослав (Шевчук) советует покаяться избирателям, которых подкупили кандидаты в депутаты Верховной Рады.

фото: svit24.net

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