Лукашенко: у меня грудь не такая, как у FEMEN

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Президент Беларуси Александр Лукашенко нелестно высказался по поводу акций украинского женского движения FEMEN. "Приезжали к нам какие-то голые женщины с Украины. И меня изображали, ходили и телепались тут. Хотя у меня грудь на их не похожа", - сказал Лукашенко.

"Если мы их хватать начнем, то они еще кому-то на плечи грудь положат и сфотографируют. Нам это не надо, надо просто подобрать момент", - сказал президент, пишет Интерфакс-Украина.

"Один раз походили (FEMEN – ред.), второй раз не приехали", - отметил он.

Президент Белоруссии также призвал не героизировать российскую панк-группу Pussy Riot, двое участниц которой осуждены на два года.

"Здесь надо реагировать так, чтобы на ровном месте не создавать проблем. Во-вторых, так, чтобы из дерьма не делать героев", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на пресс-конференции для российских региональных СМИ.

"Имея в виду эту группу (Pussy Riot – ред.), тут, конечно, надо было, прежде всего, подумать или посоветоваться с нами - у нас есть горький опыт работы с такими политическими группами", - подчеркнул президент.

При этом, по мнению Лукашенко, "здесь большую негативную лепту внесли российские СМИ". В то же время он заметил, что в настоящее время от Интернета ничего не скроешь. "Нам всем надо перестраиваться и приспосабливаться, в том числе и церкви", - сказал президент.

Напомним, в декабре 2011 года три участницы FEMEN провели в Минске, в годовщину разгона несанкционированного митинга, прошедшего в столице в 2010 году, акцию в стиле топлесс на ступеньках здания КГБ.

Как сообщалось, 1 октября в городском суде Москвы началось рассмотрение кассационнонной жалобы на приговор 17 августа, которым Мария Алехина, Екатерина Самуцевич и Надежда Толоконникова из группы Pussy Riot были признаны виновными в хулиганстве и осуждены на два года колонии.

фото: EPA / UPG

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