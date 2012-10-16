В Украине нет цензуры – посол ЕC

{1-}Глава представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинський считает, что в Украине нет цензуры, но есть проблемы с доступом граждан к выражению своей позиции через СМИ.

"Из того, что я сейчас здесь увидел, могу сказать, что в Украине нет цензуры, и существует полная свобода самовыражения", - заявил он, пишет Интерфакс-Украина.

Дипломат также отметил, что перед выборами СМИ занялись влиянием на выбор избирателя вместо воспитания гражданина. Томбинский подчеркнул, что в Украине остается проблема доступа граждан к медиа для выражения своего мнения.

"Конечно же, вы можете говорить все что угодно через Youtube. Однако это не то же самое, что доступ к государственному телевидению или другим СМИ", - добавил он.

Кроме того, европолитик заверил, что будущий саммит Украина-ЕС зависит от уровня демократичности выборов-2012. Однако решение о проведении встречи будет принято в ближайшее время.

"Сегодня рано говорить о точной дате саммита Украина-ЕС, поскольку сейчас внимание направлено на выборы. Необходимо подождать, пока пройдут выборы, и будет их оценка", - сказал он.

фото: obozrevatel.com

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