Киевские школьники в масках напали на агитаторов Партии регионов

{1-}В Киеве, на улице Кондратюка неизвестные подростки в масках дважды совершили нападение на агитационную палатку Партии регионов.

Нападению подверглась палатка, в которой распространялись агитационные материалы в поддержку кандидата в народные депутаты Украины по 217 мажоритарному округу от ПР Юрия Годунова, пишет ГородКиев.com.ua.



Первыми нападавшими оказались ученики общеобразовательной средней школы № 156. Один из подростков, которого удалось задержать на месте, признался, что совершил нападение из-за неприязни и идейных разногласий с политической силой.



На следующий день нападение повторилось. Но на этот раз на палатку напала группа молодых людей спортивного телосложения, все они были облачены в защитные маски, поэтому пока невозможно установить их личность, отметили в партии.



«Они уничтожили государственный флаг Украины, символику нашей партии, а после сломали стол и стулья агитаторов, разбросав по улице агитационные материалы», – сообщили в Оболонской районной организации Партии регионов.



Сами агитаторы ни в одном из случаев не пострадали. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность хулиганов.

Напомним, в сентябре в Киеве неизвестные лица совершили нападение на активистов, которые раздавали листовки против Партии регионов.

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