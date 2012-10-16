Колесниченко представил в Севастополе книгу о "шпионах Гитлера" из ОУН

{1-} Регионал Вадим Колесниченко представил в Севастополе сборник архивных материалов «История националистических движений в Украине в годы Великой Отечественной войны».

Это двухтомник архивных материалов, которые представили пять стран – Германия, Польша, Украина, Беларусь и Россия, заявил Колесниченко на презентации, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам нардепа, впервые были взяты материалы из службы внешней разведки РФ, разведки Польши, украинской разведки.

«РФ представила более двенадцати архивных учреждений. В том числе архивы президента РФ», - добавил парламентарий.

По словам Колесниченко, 90% представленных архивных документов впервые рассекречены и представлены населению.

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«С 1939 года по 1945 год ОУН-УПА и все подразделения, которые находились в этом националистическом крыле, в открытую сотрудничали с немецко-фашистскими захватчиками, с 1939 года они находились на финансировании спецслужб Германии, готовили разведывательно-диверсионную сеть на территории Украины и даже в 1945 году, работая с немцами, они готовили разведывательную сеть, чтобы оставить ее в тылу советских войск», - отметил Колесниченко.

Одновременно, по его словам, документы доказывают, что лидеры ОУН-УПА вели переговоры и с американской, и с английской разведкой для ведения подрывной работы на территории Советского Союза.

«Однозначно доказано, что участия в боях с регулярной немецкой армией бандеровцы не принимали. Все, что смогли найти историки, это частные стычки с целью поучения оружия, обмундирования, либо продуктов питания», - сказал парламентарий.

По словам Колесниченко, архивные материалы впервые подтверждают факты переговоров лидера ОУН Степана Бандеры со спецслужбами Германии, направленные на объединение усилий в борьбе с Советским Союзом. Депутат также заявил, что сохранились и документы с благодарностью Адольфу Гитлеру за то, «что он создал Украинскую державу».

Колесниченко рассказал, что в ближайшее время книга будет издана тиражом в 20 тысяч экземпляров и будет распространяться не только в библиотеках, но и в школах, в институтах.

Ранее «Главред» сообщал, что Колесниченко совместно с Нестором Шуфричем провели презентацию книги в Краснодоне Луганской области, а до того они представили двухтомник в Николаеве.

Фото: niklife.com.ua

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