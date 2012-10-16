За 2 года диалог с ЕС был вынесен на качественно новый уровень - Вечерко

16 октября 2012, 16:15

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Несмотря на существующие стереотипы, Донбасс является наиболее ориентированным на Европу регионом Украины. Об этом в канун открытия V Международного инвестиционного саммита DIIS (DONBASS INTERNATIONAL INVESTMENT SUMMIT) сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Владимир Вечерко.

«Как отметил Президент Украины В. Янукович, у нас одна цель - модернизация Украины и создание условий для того, чтобы наше государство стало членом европейской семьи. И эти условия нужно строить снизу вверх, от самых отдаленных сел, до индустриальных городов. Ведь евроинтеграция должна иметь в первую очередь практическое измерение, заключающееся в качестве жизни граждан», - отметил депутат.

По его словам, для этого необходимо развивать межрегиональное сотрудничество между Украиной и Евросоюзом: «Реализация совместных проектов на уровне регионов сегодня может стать наиболее действенным инструментом сотрудничества между Украиной и странами-членами ЕС и будет способствовать интенсификации диалога с Евросоюзом».

Вечерко сообщил, что благодаря многочисленным встречам с участием представителей Еврокомиссии, депутатов Европарламента, представителей профильных министерств и комитетов Верховной Рады, областных и городских администраций как со стороны Украины, так и ЕС за последние 2 года диалог между Украиной и Евросоюзом на уровне регионов был вынесен на качественно новый уровень.

«Мной как первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам европейской интеграции было проведено немало встреч с председателем Комитета по вопросам региональной политики Европарламента Д. Хюбнер, председателем Комиссии по иностранным делам Комитета регионов ЕС Л. Ван ден Бранде, Комиссаром ЕС по региональной политике Й. Ханом, а также представителями ряда неправительственных организаций, аккредитованных в Брюсселе. По их результатам было подготовлено несколько официальных визитов руководства областей Донбасса в Брюссель, а также презентован в 2012 году регион Донбасс с точки зрения его инвестиционного потенциала», - отметил Вечерко.

Он сообщил, что, в частности, во время последнего визита председателя Донецкой областной государственной администрации Андрея Шишацкого, председателя Донецкого областного совета Андрея Федорука и донецкого городского головы Александра Лукьянченко в Брюссель сторонами было согласовано немало важных вопросов.

«В рамках визита делегации был проведен ряд мероприятий, направленных на развитие торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества между Донецкой областью и Бельгией и ее отдельными регионами. В ходе встречи председателя Донецкой облгосадминистрации А. Шишацкого с министром государственных предприятий, научной политики и сотрудничества по развитию Бельгии П. Манетом были обсуждены перспективы развития сотрудничества Донецкой области с регионом Валлония в целом и активизации побратимских отношений городов Донецка и Шарлеруа в частности. Во время встречи А. Шишацкого с министром экономики, малых и средних предприятий и новых технологий Валлонии, депутатом городского совета г. Льежа Ж.-К. Маркура стороны выразили обоюдную заинтересованность в развитии взаимовыгодного экономического сотрудничества между регионами и обменялись мнениями относительно опыта привлечения иностранных инвестиций в Донецк и Льеж», - рассказал депутат-регионал.

Также он отметил, что во время этого визита руководители Донецкой области и города Донецка обсудили с чиновниками Европейского Союза и представителями европейской бизнес-среды проекты в области энергетики, экологии, энергосберегающих технологий, ветроэнергетики, очистки воды, очистки территорий и развития инфраструктуры.

«В частности, стороны договорились о необходимости привлечения в регион инвестиций от европейских банков и различных финансовых институтов для реализации совместных целевых проектов», - констатировал политик.

Он сказал, что данный визит был актуален, и его результаты Донетчина может получить в ближайшее время.

Также парламентарий отметил, что диалог между Украиной и ЕС должен продолжаться и на территории нашего государства, и в этом контексте Международный инвестиционный саммит DIIS, который состоится в Донецке, может стать платформой для поиска совместных инвестиционных решений.

«Кроме того, мы должны помнить и о социальной составляющей сотрудничества с Евросоюзом и работать над включением городов региона Донбасс в программы адресной помощи, которые внедряются Еврокомиссией и профильными фондами Евросоюза. Мы должны работать над улучшением качества образования и медицинских услуг, предоставляемых населению, реализацией программы Президента Украины В. Януковича «Доступное жилье» и других социальных инициатив, и ЕС в этих проектах может предоставить Украине материальную и техническую помощь», - подытожил Вечерко.

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