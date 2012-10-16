Похищенную в Сирии украинку обменяют на влиятельного оппозиционера

{1-}Похищенную в Сирии украинку обменяют на влиятельного сирийского оппозиционера.

Об этом сказал друг похищенной журналистки Ильдар Гилязов, передают "Известия".

По его словам, вчера похитители предоставили ей возможность позвонить экс-супругу Дмитрию Петрову, которому она дала понять, что "сегодня произойдет ее обмен на высокопоставленного сирийского оппозиционера, находящегося в плену у правительственных сил", сказал он.

В свою очередь в российском МИДе, посольстве в Дамаске и посольстве Сирии в Москве эту информацию комментировать отказались.

Напомним, Анхар Кочневу похитили еще 10 октября в 20 км от города Хомс, возле городка Аль-Кусейр.

Кочнева сотрудничала практически со всеми приезжающими в Сирию российскими журналистами. Перед похищением она пыталась договориться с сирийскими военными о сопровождении журналистов из России в Алеппо.

Кочнева позиционирует себя как активную сторонницу правления Башара Асада и всегда крайне резко высказывалась в адрес оппонентов правящей власти.

Анхар более 20 лет прожила в России, свободно владеет арабским языком. В 2000-х у нее была своя турфирма и она регулярно ездила на Ближний Восток, но бизнес ее развалился еще до событий в Сирии.

В августе прошлого года она приехала в Дамаск, где стала работать стрингером.

В апреле 2012 года она приобрела камеру и сняла два короткометражных фильма о том, что происходит в Сирии. Именно эти фильмы она презентовала в Тартусе, после чего уехала в Хомс, чтобы договориться с военными о российских коллегах.

Президент Украины Виктор Янукович в понедельник, 15 октября, потребовал спасти журналистку Анхар Кочневу, исчезнувшую в Сирии.

фото: izvestia.ru

Новости по теме:

Асад передаст химическое оружие террористам - беглый генерал



Сирийские повстанцы начали переговоры об освобождении украинки



Названы причины похищения украинской журналистки в Сирии



Пропавшая в Сирии украинка вышла на связь: "Скоро все будет хорошо"



В Сирии похищена украинка

