Михальчишин прокомментировал сокращение армии в Украине

Кандидат в депутаты Юрий Михальчишин считает, что власть не желает адекватно реагировать на внешние вызовы на фоне подготовки к силовому решению внутригосударственных конфликтов на социальной и политической почве.



Так он прокомментировал в эфире Первого национального сокращение финансирования армии и усиление финансирования внутренних силовых структур и органов прокуратуры. Так, за последние два года на финансирование этих структур израсходовано более 33 млрд грн, что на 11% більше, чем все военные расход, пишет Ukranews.



По его мнению, такое распределение расходов свидетельствует о том, что украинские власти видят угрозу со стороны собственных граждан большей, чем внешних недоброжелателей.



Михальчишин считает, что Украине необходимо отказаться от сокращения Вооруженных сил и направить дополнительные средства на модернизацию армии за счет ликвидации отдельных подразделений специального назначения, таких как налоговая милиция или "Беркут", заявивший о себе массовыми нарушениями конституционных прав граждан во время протестных акций.