Эксперты за подписание президентом закона о введении биометрических паспортов

16 октября 2012, 16:45

Эксперты выступают за подписание президентом Виктором Януковичем законопроекта "О едином демографическом реестре", предусматривающего введение биометрических паспортов, сообщает Ukranews.

"Закон, который был принят во втором чтении, приближает Украину к европейским нормам, и, соответственно, является одним из элементов дорожной карты, которую Украина подписала с ЕС, и достижения безвизового режима. Это было одним из главных требований, так как система биометрических паспортов действует по всей Европе. Само принятие этого закона показывает, что Украина на солидный шаг приблизилась к европейским стандартам, к введению безвизового режима. Теперь я думаю, что значительно меньше будет аргументов с европейской стороны по поводу того, что украинцам не дают визы, ограничивают во въезде в ЕС, а с другой стороны, мы продемонстрировали, что мы выполнили на 99% все требования ЕС по биометрии и, соответственно, введению безвизового режима", - уверен политолог, председатель правления Института украинской политики Кость Бондаренко, подчеркивая необходимость подписания документа главой государства.

При этом, по мнению Олега Зарубинского, председателя парламентского комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, принятие закона будет способствовать переходу Украины на второй этап диалога с ЕС по введению безвизового режима.

"И хотя вокруг вопроса внедрения или невнедрения биометрических паспортов сейчас много спекуляций, очевидно, что противники новации забывают, что это является главным требованием перехода нашего государства ко второму этапу безвизового диалога с Европейским Союзом. А точнее - европейцы требуют принятия закона, который легализует паспорта с оцифрованной фотографией и дактилоскопией, каковыми и являются биометрические паспорта. По сути, сегодня это единственное препятствие к переходу на следующий этап диалога, ведь все другие нормативно-правовые акты, которые от нас требовал ЕС, в частности законодательство о беженцах, предотвращении дискриминации, предупреждении торговли людьми, - все это принято. Таким образом, действительно, вопрос должен быть урегулирован. Важно все-таки, чтобы президент подписал этот закон", - добавляет депутат.

В свою очередь политолог, председатель правления Центра социологических и политологических исследований Сергей Таран утверждает, что невведение до сегодняшнего дня биометрических паспортов в Украине свидетельствует о технологической отсталости государства.

"Биометрические паспорта приняты во многих цивилизованных странах, это определенный стандарт оформления документов, который работает во всем мире. То что в Украине его нет - это определенная технологическая отсталость. Бесспорно, для граждан - владельцев биометрических паспортов будет гораздо легче оформлять визы и другие документы, потому что с их помощью проще идентифицировать личность", - считает специалист.

При этом, по его мнению, для устранения рисков, о которых говорят противники закона, следует воспользоваться международным опытом, в частности стран СНГ.

"Когда говорят о рисках, которые могут принести эти паспорта, в частности утечка информации, стоит упомянуть то, что далеко не только ЕС живет по этим документам, но и многие страны СНГ, та же Армения, где также задавались подобного рода вопросами, и их решали. Поэтому это не должно стать препятствием, чтобы Украина и далее жила по стандартам, с которыми не считаются цивилизованные государства", - резюмирует Таран.

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