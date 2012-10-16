Азаров пожаловался на «одну девочку», подписавшую дорогой газ

{1-} Во время агитационной поездки в Запорожье председатель Партии регионов Николай Азаров рассказал, что продукция 13 местных заводов уходит «в Россию просто так», из-за «одной девочки», подписавшей газовый договор.
Об этом сообщает УНИАН.
«Мировой экономический кризис не закончился, он нас долбит, долбит и долбит. Ломать – не строить , а мы строим, строим, нас со всех сторон долбят, а мы продолжаем свое дело делать. Мы России отдаем просто так за газ, который одна девочка подписала, продукцию 13 ваших заводов», - подчеркнул Азаров.
При этом он отметил, что в Запорожье находится как глава Партии регионов, а не премьер-министр и «приехал агитировать за то, чтобы в стране была стабильность».
Также Азаров пообещал не повышать тарифы на ЖКХ однако подчеркнул, что «почему бы тем, кто за них голосует (за оппозицию – прим. ред.) не заплатить стоимость жилищно-коммунальных услуг в соответствии с этой ценой на газ».
Как известно, в январе 2009 года тогдашний премьер Юлия Тимошенко подписала «газовый договор» с российский премьером Владимиром Путиным.
В соответствии с договором, заключенным на 10 лет, цена российского газа была повышена.
Впоследствии Юлия Тимошенко была обвинена в превышении властных полномочий при подписании этого договора и приговорена к 7 годам лишения свободы и штрафу в 3 миллиарда гривен.
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