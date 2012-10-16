Янукович встретится с Путиным в понедельник - СМИ

{1-}Президент Виктор Янукович 22 октября посетит с рабочим визитом Москву, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщил информированный источник, пишет "Интерфакс-Украина".

"Янукович встретится 22 октября со своим российским коллегой в Москве в рамках своего рабочего визита", - сказал собеседник.

В Администрации Президента агентству подтвердили, что такой визит готовится в 20-х числах октября.

Как сообщал «Главред», 25 августа, состоялась встреча президентов России и Украины в городе Сочи.

На встрече обсуждались изменения в режиме торговли в связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В ходе встречи Янукович отметил, что для Украины «особенно чувствительными» являются высокотехнологичные товары, и выразил пожелание поговорить о том, по каким группам товаров высокотехнологичной отрасли будет изменен режим торговли в связи со вступлением России в ВТО.

В свою очередь, Путин отметил, что Россия является основным рынком сбыта украинских товаров и напомнил о высокой кооперации двух стран в области высоких технологий.

Среди прочих российским президентом были названы атомная энергетика, космическая отрасль, авиационная сфера, двигателестроение.

фото: kremlin.ru

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