Янукович встретится с Путиным в понедельник - СМИ

{1-}Президент Виктор Янукович 22 октября посетит с рабочим визитом Москву, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщил информированный источник, пишет "Интерфакс-Украина".
"Янукович встретится 22 октября со своим российским коллегой в Москве в рамках своего рабочего визита", - сказал собеседник.
В Администрации Президента агентству подтвердили, что такой визит готовится в 20-х числах октября.
Как сообщал «Главред», 25 августа, состоялась встреча президентов России и Украины в городе Сочи.
На встрече обсуждались изменения в режиме торговли в связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО).
В ходе встречи Янукович отметил, что для Украины «особенно чувствительными» являются высокотехнологичные товары, и выразил пожелание поговорить о том, по каким группам товаров высокотехнологичной отрасли будет изменен режим торговли в связи со вступлением России в ВТО.
В свою очередь, Путин отметил, что Россия является основным рынком сбыта украинских товаров и напомнил о высокой кооперации двух стран в области высоких технологий.
Среди прочих российским президентом были названы атомная энергетика, космическая отрасль, авиационная сфера, двигателестроение.
фото: kremlin.ru
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