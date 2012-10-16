Саакашвили вернул Иванишвили грузинское гражданство

{1-}Президент Грузии Михаил Саакашвили восстановил грузинское гражданство лидеру победившей на парламентских выборах коалиции "Грузинская мечта" и кандидату на пост премьера Бидзине Иванишвили.

Об этом сказала пресс-спикер главы государства Манана Панджикидзе, сообщает РИА Новости.

"Бидзина Иванишвили получил гражданство", - сказала она.

Саакашвили в октябре 2011 года подписал указ о лишении гражданства Иванишвили, который решил заняться политикой, и его супруги Екатерины Хведелидзе. По данным министерства юстиции, грузинское гражданство, которое миллиардер получил 22 июля 2004 года, было приостановлено после того, как выяснилось, что он в 2010 году стал гражданином Франции.

Решение президента было опротестовано в суде. Тбилисский городской суд 27 декабря 2011 года частично удовлетворил иск супругов, аннулировав указ Саакашвили в отношении Хведелидзе. Группа юристов Иванишвили 11 января обратилась в Агентство гражданского реестра министерства юстиции Грузии с просьбой о присвоении бизнесмену грузинского гражданства в ускоренном порядке - путем натурализации.

Агентство гражданского реестра Минюста Грузии 4 апреля обнародовало заключение по делу бизнесмена, согласно которому, в соответствии с действующим законодательством, чтобы стать гражданином Грузии, Иванишвили должен подать заявку о получении двойного гражданства. Бизнесмен, как гражданин другого государства, в частности Франции, не должен был обращаться за получением гражданства путем натурализации.

В конце декабря 2011 года Иванишвили официально обратился в посольство Франции в Грузии с просьбой прекратить его французское гражданство. Ранее, на основе собственного заявления, Иванишвили был лишен гражданства России.

После обращения в посольство Франции Иванишвили заявил, что, согласно Европейской конвенции о гражданстве, он лишится французского гражданства после того, как получит гражданство Грузии.

Иванишвили, многие годы дистанцировавшийся от политики и занимавшийся в Грузии благотворительностью и меценатством, в октябре прошлого года объявил о намерении создать партию и принять участие в парламентских выборах Грузии 2012 года.

После выборов Иванишвили заявил, что, возможно, займет пост премьер-министра Грузии и обратился в этой связи к действующим властям страны с просьбой вернуть ему грузинское гражданство.

фото: president.gov.ge

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