Проезд в киевском метро может резко подорожать

{1-} Проезд в киевском метро после выборов Рады может подорожать до 3 гривен с нынешних двух.

Об этом «Главреду» сообщил источник в столичной комиссии по транспорту.

По его словам, требования о повышении стоимости проезда были выдвинуты частными инвесторами, которых власти Киева собираются привлечь к строительству новой ветки метро.

«Банк, инвестирующий в проект строительства, уже сейчас обеспокоен вопросом, а как же город будет возмещать?», - рассказал собеседник "Главреда".

По словам источника, расчеты экспертов КП «Киевский метрополитен» в начале 2012 года показали, что проезд должен стоить как минимум на 35% дороже, чем сейчас.

А в данный момент, с учетом инфляции, экономически обоснованный тариф составляет не менее трех гривен.

Как известно, сейчас цена проезда в метро Киева составляет две гривны.

Также отметим, что местные власти всячески подчеркивают, что цена проезда в метро в ближайшее время повышаться не будет.

«﻿Если у нас будет возможность и дальше это делать (дотировать метро – «Главред»), безусловно, мы не будем ставить вопрос поднятия цен. Но жизнь показывает, что этот вопрос поэтапно происходит. В этом году такого не произойдет, а в следующих – поживем – увидим», - заявил в начале весны глава КГГА Александр Попов.

Больше о том, на сколько может подорожать проезд в столичном метро, читайте в аналитической статье "Главреда".

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