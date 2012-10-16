Азаров насмешил рабочих рассказами об их зарплате

{1-}Во время визита в Запорожье премьера Николая Азарова, произошел небольшой инцидент.

Николай Азаров не поверил сотруднику ЗАЗа, что тот получает на 2000 гривен меньше, чем "положено", передают «Запорожье. Комментарии».

Азаров приехал провести встречу с рабочими Запорожского автозавода. Во время беседы премьер заявил, что средняя заработная плата в Украине составляет 3,5 тысячи гривен, на что присутствующие не выдержали и рассмеялись.

Глава правительства удивился и поинтересовался, сколько рабочие зарабатывают. Один из рабочих сообщил, что его зарплата составляет 1,5 тысячи гривен. «Значит, вы работает неполный рабочий день», - сказал Азаров.

Рабочий же уверил премьера, что работает полный рабочий день. После этого премьер бросил: «Не полный!» и сменил тему разговора.

Напомним, 10 октября текущего года премьер Николай Азаров заявил, что зарплаты украинцев за два с половиной года выросли в 1,6 раза, а пенсии – в 1,5 раза.

«Постоянно увеличиваются доходы граждан. Например, за время работы нашего правительства заработная плата увеличилась в 1,6 раза, а средняя пенсия – почти в 1,5 раза», – сказал Азаров.

как сообщал «Главред», с 1 октября были проведены перерасчеты социальных выплат в связи с увеличением прожиточного минимума, который был увеличен с 844 до 856 гривен.

В этой связи минимальные размеры пенсий увеличены до этого уровня.

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