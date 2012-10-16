Стросс-Кан и его новая пассия судятся с журналами, опубликовавшими их фото

{1-}Адвокаты экс-главы МВФ Доминика Стросс-Кана и его предполагаемой новой пассии требуют 330 тысяч евро от журналов VSD и Closer, которые опубликовали в начале сентября их совместные фотографии.

В июне французские СМИ сообщили, что замешанный в сексуальных скандалах Стросс-Кан расстался со своей супругой, журналисткой Анн Синклер. В конце августа сама Синклер сообщила, что после расставания чувствует себя отлично. Вскоре СМИ опубликовали фотографии экс-главы МВФ, обнимающего француженку марокканского происхождения Мириам Лауффир (Myriam L'Aouffir), которую журналисты назвали новой избранницей Стросс-Кана, сообщает РИА Новости со сссылкой на агентство Франс Пресс.

В ответ Стросс-Кан и Лауффир подали в суд. 16 октября, в Париже состоялись слушания по делу, решение по которому ожидается 30 октября.

Экс-глава МВФ требует взыскать 80 тысяч евро с журнала VSD и 50 тысяч евро с Closer за вторжение в частную жизнь и нарушение права на использование изображения.

Лауффир, в свою очередь, требует оштрафовать оба издания на 100 тысяч евро каждое. Ее адвокат Лоран Журдан на слушаниях отметил, что прежде публика не знала ее и не интересовалась ее жизнью, а сейчас за ней установлена настоящая слежка. "Сегодня ее личная жизнь - это руины", - заявил юрист.

Адвокат издания VSD заявил, что газета была обязана показать расхождения в заявлениях и действиях Стросс-Кана, который год назад в телеинтервью объявил, что отказывается от "легкого поведения" в отношениях с женщинами.

Сорокалетняя Мариам Лауффир возглавляет отдел интернет-коммуникаций и маркетинга в социальных сетях группы телеканалов France Televisions.

фото: EPA / UPG, vsd.fr,

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