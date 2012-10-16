Кличко считает, что «Батьківщина» мешает победить власть

{1-} Действия «Батьківщини» серьезно осложняют задачу победы оппозиционных политических сил на выборах Рады.

Об этом заявил лидер партии УДАР Виталий Кличко, передает «Корреспондент».

«Действия ВО «Батьківщина» по определению и поддержанию единых кандидатов в мажоритарных округах серьезно усложняют задачу оппозиционных сил по проведению большого количества депутатов в парламент нового созыва», - заявил он.

По его словам, именно действия «Батьківщини» могут повлиять на результаты голосования, так как «представители партии власти имеют большой шанс победить в этой борьбе».

При этом партия УДАР выполнила все договоренности с Объединенной оппозицией, подчеркнул Кличко.

«С нашей стороны были выполнены все договоренности. Мы договорились снять тех наших кандидатов, которые имеют меньшую поддержку избирателей по результатам совместного социологического исследования и оценки перспектив кандидатов. И мы их в определенных округах сняли», - заметил политик.

Кличко еще раз напомнил, как ранее разногласия среди демократических сил приводили к их поражению.

«Я не хочу никого обвинять и думаю, что избиратели сами сделают выводы на основе тех или иных действий политических партий. Это в результате отразится на их рейтинге и поддержке граждан», - подытожил он.

Напомним, как сообщал «Главред», 16 октября представители Объединенной оппозиции заявили, что сложности с согласованием кандидатов в мажоритарных округах от партий «Батьківщина» и УДАР были не арифметическими, а этическими.

фото: klichko.org

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