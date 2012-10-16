Рада решила продлить мораторий на продажу земли

{1-} Верховная Рада в первом чтении проголосовала за продление моратория на продажу земли в Украине.
Об этом сообщает официальный сайт парламента.
Депутаты проголосовали за этот документ в первом чтении. В решении, среди прочего, указано, что мораторий продлен до вступления в силу закона об обороте земли сельскохозяйственного назначения.
За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 240 депутатов при необходимых 226.
В проекте закона отмечено, что отмена моратория на куплю-продажу земли сельхозназначения, запланированного действующим законодательством на 1 января 2013 года, отложено до законодательного урегулирования вопроса обращения этих земель.
Напомним, как сообщал «Главред», в начале октября, Рада отказалась продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2014 года.
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