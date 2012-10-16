ЦИК сняла с выборов 105 мажоритарщиков, из них 27 от «Батьківщини»

{1-} Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию 105 кандидатов в народные депутаты.

Такое решение было принято на заседании ЦИК 16 октября, сообщает УНН.

В частности, комиссия отменила регистрацию 27 кандидатов-мажоритарщиков от партии «Батьківщина».

Также комиссия отменила регистрацию 10 самовыдвиженцев, которые баллотировались в округе №98 в Киевской области, и еще семерых – в округе №97.

Другими постановлениями ЦИК отменила регистрацию ряда кандидатов по округам города Киева, Волынской и Одесской областей, а также некоторых других регионов.

Также комиссия отменила регистрацию 16 кандидатов от Партии пенсионеров.

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