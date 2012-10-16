Рада закрылась до выборов

{1-} Верховная Рада закончила последнее заседание накануне парламентских выборов.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Закрывая пленарное заседание, вице-спикер парламента Адам Мартынюк сообщил, что до конца текущей недели депутаты продолжат работать в комитетах и фракциях, а на следующей – будут работать с избирателями.

Следующее заседание действующей Верховной Рады назначены на 6 ноября.

Парламентские выборы в Украине пройдут 28 октября.

Напомним, согласно Конституции страны, Верховная Рада предыдущего созыва считается действующей до момента принесения присяги парламентом нового созыва.

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