Рада закрылась до выборов

{1-} Верховная Рада закончила последнее заседание накануне парламентских выборов.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Закрывая пленарное заседание, вице-спикер парламента Адам Мартынюк сообщил, что до конца текущей недели депутаты продолжат работать в комитетах и фракциях, а на следующей – будут работать с избирателями.
Следующее заседание действующей Верховной Рады назначены на 6 ноября.
Парламентские выборы в Украине пройдут 28 октября.
Напомним, согласно Конституции страны, Верховная Рада предыдущего созыва считается действующей до момента принесения присяги парламентом нового созыва.
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