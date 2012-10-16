В новой Раде спикера будут избирать и снимать открыто

{1-} Верховная Рада приняла решение изменить свой регламент – в новом парламенте будет отменено тайное голосование при отзыве и назначении спикера.

Также депутаты решили урегулировать работу коллег, которые будут избраны в новую Раду по мажоритарным округам, передают «Украинские новости».

За соответствующий проект проголосовал 261 депутат при минимально необходимых 226.

Парламент намерен внести изменения и другие изменения в свой регламент: в частности, определить, что депутатские фракции формируются на партийной основе, а также предусмотреть, что депутаты, которые не вошли в состав депутатской фракции или которые были исключены, либо вышли из состава фракции, являются внефракционными.

Планируется, что внефракционные депутаты могут объединяться в депутатские группы, минимальное количество депутатов которой не может быть меньше, чем численность наименьшей фракции.

Рада также намерена установить, что депутатская группа имеет права депутатской фракции.

Кроме того, планируется изменить процедуру формирования и организации работы подготовительной депутатской группы, которая должна быть сформирована после оглашения результатов парламентских выборов.

Рада намерена определить, что партии, которые по результатам выборов примут участие в распределении мандатов, будут делегировать в состав такой подготовительной группы своих представителей по квоте 1 представитель от 8 депутатов, избранных по спискам партий.

При этом, если после распределения квот остаются депутаты в количестве 5 и больше лиц, то тогда предлагается еще по 1 представителю от партии.

Кроме этого, депутаты от округов также делегируются в работу этой группы по 1 представителю от Крыма, областей, городов Киева и Севастополя.

Предполагаются также изменения статьи 18 регламента, которая регулирует работу временного президиума 1-й сессии Рады.

Как известно, очередные парламентские выборы в Украине пройдут по смешанной пропорционально-мажоритарной системе 28 октября.

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