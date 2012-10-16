«Батьківщина» назвала «видео с Тимошенко» смонтированной провокацией

{1-} В партии «Батьківщина» назвали фальшивкой видео с женщиной, похожей на Юлию Тимошенко, которое появилось в Сети 16 октября, и заявили, что камеры видеонаблюдения установлены также в душе и туалете.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

«Сегодня в Интернет был брошен провокационный видеоролик из больничной палаты, где происходят физиотерапевтические процедуры на котором якобы Юлия Тимошенко занимается физкультурой», - заявили в партии и напомнили, что о возможности таких «грязных провокаций защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко предупреждал еще несколько недель назад».

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Соратники экс-премьера заявили, что «суть этой провокации, по замыслу украинских последователей Геббельса, проста: смонтировать реальные и постановочные кадры, смешать ложь и правду».

Также в партии отметили, что с появлением этого видео «возникает закономерный вопрос к руководителям пенитенциарной системы: откуда взялись кадры из больничной палаты и якобы из физиотерапевтического кабинета».

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В «Батьківщине» также поинтересовались, нет ли у тюремщиков видео с избиением лидера оппозиции.

Кроме того, партия обратила внимание мирового сообщества на недопустимость круглосуточного видеонаблюдения за Юлией Тимошенко, а также безнравственность и беззаконность подобных действий.

«Круглосуточные видеокамеры установлены не только в больничной палате лидера оппозиции, но и в туалетной и душевой комнате, а кадры из них публикуются в сети Интернет и на телевидении», - заявили в партии и потребовали от ГПУ возбудить уголовное дело, найти авторов провокации и привлечь их к ответственности, а также «прекратить пытки над Юлией Тимошенко и демонтировать видеонаблюдение».

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