В Днепропетровске открыли грандиозный еврейский центр с семью башнями

{1-} В Днепропетровске открыли крупнейший в мире еврейский центр «Менора», говорится в сюжете ТСН.

На торжественное событие съехались представители еврейских общин Украины, России, США, представители Израиля, главы еврейских и мировых благотворительных, просветительских, историко-культурных организаций.

Днепропетровский аэропорт принял сегодня 28 международных рейсов, на которых прибыли приглашенные на церемонию открытия.

Церемония началась с традиционного перерезания ленточки. С краткими речами к гостям обратились глава Днепропетровской ОГА Александр Вилкул и главный раввин Шмуэль Каменецкий.

А саму ленту в присутствии руководителей города и области перерезали главный раввин Израиля, а также глава Европейского Еврейского Союза Игорь Коломойский и глава днепропетровской еврейской общины Геннадий Боголюбов. Последним, кстати, принадлежит сама идея строительства такого международного центра.

Еврейский центр называется «Менора» и его здание – это семь башен разной высоты, крупнейшая из которых – 77 метров, или 22 этажа. Башни символизируют семисвечник – Менору – символ еврейской религии, пояснил главный архитектор проекта Александр Сорин.

На башнях установлена подсветка, поэтому в ночное время «Менора» светится, как настоящий семисвечник.

На первых двух этажах центра расположены супермаркеты, магазины, интернет-кафе, рестораны и другие сервисы. Кроме того, в «Меноре» будет работать гостиница, конференц-залы и офисы.

Здесь расположится и один из крупнейших в мире музеев, посвященных истории еврейского народа в Украине и самой грустной ее части – Холокосту. Музей в то же время является и исследовательским центром, где будут работать ученые из разных стран мира.

Торжества в честь открытия «Меноры» продлятся до конца недели. В воскресенье, 21 октября здесь запланирован грандиозный концерт, а экскурсии в музее – бесплатные.

Фото, видео: ТСН