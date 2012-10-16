Автор рекордного прыжка больше не будет подниматься в стратосферу

{1-}Австрийский парашютист-экстремал Феликс Баумгартнер больше не намерен подниматься в стратосферу и завершает спортивную карьеру.

43-летний спортсмен будет работать пилотом вертолета, а также примет участие в нескольких телевизионных ток-шоу в США, сообщают Вести.ру.

Кроме того, Баумгартнер намерен написать книгу о своих достижениях.

"Больше не осталось ничего, чего бы я не добился. Это был самый крупный проект в моей жизни, и я счастлив, что после всех своих достижений остался жив", - заявил Баумгартнер.

Своим прыжком Баумгартнер побил одновременно три мировых рекорда: самый высокий полет на стратостате, самый высотный прыжок с парашютом и самое быстрое свободное падение. Он стал первым в истории парашютистом, который преодолел звуковой барьер.

Впрочем, сам спортсмен отметил, что не заметил, как преодолел звуковой барьер.

Как сообщалось ранее, Феликс Баумгартнер удачно приземлился совершив прыжок с высоты 39 км и установив очередной рекорд. Видеотрансляцию прыжка показывали в прямом эфире. Ее смотрели около восьми миллионов человек.Пользователи шутили, что Баумгартнер взлетел выше геостационарных спутников.

Организаторы прямой трансляции прыжка установили 20-секундную задержку трансляции на случай трагического исхода. Однако прыжок завершился триумфом.

Фото dni.ru

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