Кеннеди хотел сбросить на Кубу ядерную бомбу

{1-}В преддверии 50-1 годовщины со дня Карибского кризиса Национальное управление архивов и документации и библиотека Джона Кеннеди в Бостоне рассекретили около 2.700 страниц архивных документов, касающихся событий 1961-1964 гг., позволяющих по-иному взглянуть на период так называемой "холодной войны". Сотрудники библиотеки опубликовали так и не произнесенное обращение президента Кеннеди, которое он готовил во время Карибского кризиса в случае самого плохого сценария, — если бы война с СССР всё же случилась, сообщают Вести.ру.

Листок с печатным текстом нашелся в архиве. Кеннеди объявляет о начале вторжения на Кубу. Сама атака тоже была спланирована до мелочей. Всё должно было начаться с пятиста авиаударов, затем на пляжи Острова свободы высадился бы стотысячный американский десант.

Кроме того, Кеннеди был готов применить и ядерное оружие, причём первым.

Среди других интересных документов — план убийства Фиделя и Рауля Кастро и Эрнесто Че Гевары. Сенатор Роберт Кеннеди, брат президента США, был готов заплатить мафии 150.000 долларов за убийство кубинского лидера Фиделя Кастро и его приближенных..

Напомним, депутат от Партии регионов Инна Богословская прокомментировала баллотирование в парламент своего мужа. Она сравнила его с 35-м президентом США Джоном Кеннеди.

Фото mukhin.ru

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