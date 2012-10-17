Турецкий министр обвинил ЕС в лицемерии

{1-}Министр экономики Турции Зафер Чаглаян назвал Евросоюз самой лицемерной организацией в мире и удивлен присвоением ему Нобелевской премии мира.



"ЕС - самый двуличный союз всех времен. Это самая лицемерная организация в мире. Евросоюз уже 50 лет заставляет Турцию ждать у его двери", - заявил Чаглаян, передает Интерфакс.



При этом турецкий министр сказал, что у него вызвало смех вручение Евросоюзу Нобелевской премии мира.



"Если вы вручаете Евросоюзу премию за двуличность или лицемерие, а не за мир, то в этом случае вручение премии справедливо", - отметил Чаглаян.



Анкара начала переговоры о членстве в ЕС в 2005 году. Одним из главных противников вступления Турции в ЕС был бывший президент Франции Николя Саркози. Он считал, что мусульманская страна не может быть частью Европы и предлагал Турции принять статус специального партнера ЕС, на что Анкара ответила отказом.



В то же время, Турция является членом НАТО и обладателем второй по величине армии в организации.

Напомним, лауреат Нобелевской премии мира был объявлен в пятницу в Осло. Обладателем премии в этом году стал Евросоюз. В списке претендентов на нее был 231 кандидат, из них 43 - общественные и международные организации.

Это событие вызвало разные реакции - от восторга большинства европейских лидеров до недоумения, а то и резкой критики. Так, например, президент Чехии Вацлав Клаус назвал трагической ошибкой присуждение Нобелевской премии Евросоюзу.

Как сообщалось, присуждение премии мира ЕС вызвало недоумение у многих жителей Греции, которая больше других стран Евросоюза страдает от экономического кризиса.

Российские политики также удивились решению Нобелевского комитета.

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