Саакашвили готов сотрудничать с новым правительством Грузии

{1-}Президент Грузии Михаил Саакашвили и возглавляемая им партия "Единое национальное движение" будут сотрудничать с новым правительством. Об этом он заявил журналистам вечером во вторник в Батуми, передает Интерфакс.

"Поскольку такова воля грузинского народа, мы будем сотрудничать с любым составом правительства, который будет представлен победившей на выборах коалицией", - заявил Саакашвили.

По его словам, необходимо оперативно завершить все необходимые процедуры, чтобы парламент как можно быстрее утвердил правительство.

"Я как президент пожелал бы будущему правительству, чтобы все те обещания, которые были даны грузинскому народу, были максимально выполнены, чтобы парламентская оппозиция выполняла свою контролирующую роль и развитие Грузии было бы продолжено", - сказал Михаил Саакашвили.



Как сообщал Главред, лидер коалиции "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили объявил сегодня полный состав нового правительства Грузии.



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